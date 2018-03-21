Під АП влаштували акцію з вимогою звільнити голову Миколаївської ОДА через смерть Волошина (відео)

Учасники тримали в руках плакати з написами "У відставку губернатора Савченко", "Олексій Савченко - вбивця і бандит", а також портрет загиблого Волошина.

У Києві понад 80 активістів націоналістичних партій та об'єднань вимагали від президента України Петра Порошенка звільнити голову Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка у зв'язку із загибеллю військового льотчика, учасника АТО та в. о. керівника місцевого аеропорту Владислава Волошина.

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Як передає кореспондент УНІАН, у акції, зокрема, взяли участь представники "Національного корпусу", ВО "Свобода", "Правого сектору", які прийшли з прапорами і символікою своїх об'єднань.

Учасники зібрання тримали в руках невеликі плакати з написами "У відставку губернатора Савченко", "Олексій Савченко - вбивця і бандит", а також портрет загиблого Волошина.

Представники Національної поліції та Національної гвардії вишикувалися у щільну колону вздовж вулиці Банкової на її початку, біля перетину з вулицею Інститутської. Також за ними на вул. Банковій було ще декілька десятків правоохоронців. Всього їх кількість становила понад 100 осіб.

Активісти передали представнику АП звернення з проханням до глави держави звільнити Савченка, підписане першим заступником голови політичної партії "Національний корпус" Назарієм Кравченком. Текст звернення оприлюднив речник "Національного корпусу" Олександр Алфьоров.

«З опублікованої в ЗМІ інформації відомо, що головною причиною самогубства українського героя став протиправний тиск з боку керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації, в першу чергу - її керівника», - йдеться, зокрема, у зверненні.

Також у ньому сказано, що «репутація голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка має темні плями вже тривалий час». «У зв'язку із цим вважаємо, що ця особа не має жодного права очолювати місцевий орган виконавчої влади, а особливо на такому рівні», - вважає автор документу.

"У зв'язку з цим просимо Вас підписати указ про звільнення Савченка Олексія Юрійовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації", - наголосив Алфьоров, зачитуючи звернення.

Також окремо активісти під час виступів заявили: «Якщо слідство візьметься за те, чому Савченко довів людину до самогубства або принаймні створив те, що хтось допоміг Владиславу Волошину дійти до самогубства, або його вбили, то ми сьогодні... всі вимагаємо, щоб на час розслідування вбивства або розслідування смерті Владислава Волошина, губернатор Олексій Савченко був відсторонений від виконання своїх обов'язків, дав свої показання слідству».

Також активісти висловилися за необхідність створення комісії, яка би вивчила діяльність Савченка на його посаді глави ОДА.

Як повідомляв УНІАН, герой АТО, військовий льотчик, в.о. керівника Миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня скоїв самогубство у Миколаєві у власній квартирі, вистріливши з бойового пістолета. Родина в той момент перебувала вдома. Постраждалий був терміново госпіталізований, але помер у лікарні.

За свідченнями родичів, Волошин останнім часом був у пригніченому стані та висловлював тривожні наміри.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), як того вимагає процедура у подібних випадках. Воодночас у поліції не виключили перекваліфікації чи додаткової кваліфікації справи.

Після інциденту місцеві ЗМІ оприлюднили нібито листування невідомого з Волошиним, в якому загиблий розповідає про конфлікт з головою Миколаївської облдержадміністрації Олексієм Савченком. У чаті Волошин повідомляє про "махінації" при реконструкції будівлі аеропорту, про бажання піти з посади, про думки, пов'язані з можливою смертю. "Я його не боюся. Дітей якось без батька не охота залишати. Хоча, с*ко, суїцидальні нахили думки мене вже тиждень не покидають", - нібито писав Волошин співрозмовнику ще в лютому.

Також в листуванні Волошин надає копії доручень Савченка, копію висновків перевірки Державної аудиторської служби про ремонтні роботи в аеропорту. При цьому Волошин нібито хотів написати заяву на звільнення, але Савченко продовжив контракт.

20 березня у Миколаєві близько 100 осіб під будівлею облдержадміністрації вимагали відставки Савченка та неупередженого розслідування справи про загибель Волошина. Мітингувальники звинувачували керівництво Миколаївщини у доведені Волошина до самогубства.

Слідчі розглядають п'ять версій у цій справі: самогубство у стані душевного хвилювання; самогубство, скоєне у зв’язку з професійною діяльністю на посаді в.о. директора; самогубство через відносини в родині; самогубство через можливі конфлікти під час проходження служби у Збройних силах України; нещасний випадок при поводженні з вогнепальною зброєю.

20 березня народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» закликали генерального прокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова взяти під особистий контроль розслідування загибелі Волошина.