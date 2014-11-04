Москва насправді не визнавала «виборів» в «ДНР» і «ЛНР» - представник ЄС

Про це повідомляє РАР з посиланням на інтерв'ю Могеріні німецькому виданню Sueddeutsche Zeitung.

"Ми повинні порахувати не до тисячі, а до 100 тисяч перед тим, як визнаємо, що мінський процес зазнав фіаско", - сказала Могеріні.

Вона повторила свою думку про те, що організовані проросійськими бойовиками так звані «вибори» насправді є нелегітимними, але зауважила, що Росія насправді не визнала їхніх результатів.

За словами Могеріні, офіційна Москва заявляла про те, що "з повагою ставиться" до результатів проведених 2 листопада «виборів», а не «визнає» їх, що в дипломатичній мові має кардинально різне значення. «Це створює нам певне поле маневру», - сказала вона.

Могеріні наголосила, що виступає за пошук дипломатичного вирішення конфлікту в Україні і готова «хапатись» за будь-які такого роду інструменти навіть у випадку загострення ситуації Росією.

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За її словами, Мінські домовленості мають створити "відповідні рамки", які б дозволили їх реалізувати. Могеріні наголосила, що в цьому повинні бути зацікавлені як Україна, так і Росія, а також Євросоюз. "Не можна заперечити, що сьогодні це складніше, ніж два дні тому", - визнала Могеріні.

Вона зазначила, що запроваджені країнами Заходу санкції, безумовно, впливають на керівництво Росії та наближених до російської влади бізнесменів. "Ми, однак, не знаємо відповіді на питання, чи Москва змінить через це свою політику", - сказала Могеріні.