РНБО вирішила внести до ВР законопроект про скасування закону про особливий статус Донбасу



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко після завершення засідання.

«РНБО прийняла рішення по рекомендації президента України невідкладно внести до ВР законопроект про скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини», - сказав Литвиненко.

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За його словами також дано доручення щодо опрацювання законодавчих актів, які б врегулювали економічну та податкову діяльність на цих територіях.