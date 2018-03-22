"За війну на Донбасі": ватажок "ДНР" просив Савченко віддати йому Турчинова

"Це було особисте прохання цього, Захара, за війну в Донбасі і за все інше", - йдеться у записі.

Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко просив Надію Савченко та Володимира Рубана віддати йому секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова після перевороту.

Про це йдеться у матеріалах Генеральної прокуратури, оприлюднених в четвер, передає LB.ua.

Читайте такожПодання на Савченко: Луценко розповів, звідки планували обстріляти центр Києва

"Ще. Прохання Турчинова їм особисто віддати. Я кажу: прохання буде (нецензурно) простіше нам самим з ним розібратися. Ну, це було особисте прохання цього, Захара, за війну на Донбасі і за все інше, за його (нецензурно) накази", - говорила вона в розмові з одним зі свідків.

Нагадаємо, що Турчинов був виконувачем обов'язків президента України, коли на Донбасі почалися бойові дії.

Генеральна прокуратура вважає депутата Верховної Ради Надію Савченко та голову ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана співучасниками у спробі повалення влади.