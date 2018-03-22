Рубан планував замах на Порошенка за допомогою великого калібру гвинтівки "Топаз" - Луценко

09:54, 22 березня 2018
Політика
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Луценко розповів, як Рубан готував замах на Порошенка / фото УНІАН

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні регламентного комітету Верховної Ради, який розглядає подання ГПУ на Надію Савченко, повідомляє "Українська правда".

За його словами, 2 грудня 2017 року Надія Савченко та Володимир Рубан прибули в Хмельницький. "Випробовували зброю на полігоні, де Рубан озвучив план нападу на кортеж президента з використанням крупнокаліберної гвинтівки "Топаз", яка легко побиває броню і яка виробляється виключно в "ДНР".

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Генпрокурор пообіцяв надати безліч відео під час доповіді по Савченко сьогодні в Раді. Зокрема, про обговорення планів повалення влади Рубаном та Савченко.

"Під відеофіксацією Рубан, а потім Савченко виклали свої плани повалення конституційного ладу через проведення терористичної атаки з мінометів на центр урядового кварталу в Києві, вчинення теракту всередині Верховної Ради з використанням отриманих від бойовиків зброї та вибухових матеріалів  Це відео сьогодні буде продемонстровано в залі ВР", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР.

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Теги: #замах#Юрій Луценко#Володимир Рубан