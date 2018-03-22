Рубан планував замах на Порошенка за допомогою великого калібру гвинтівки "Топаз" - Луценко

Генпрокурор пообіцяв надати безліч відео під час доповіді по Савченко сьогодні в Раді. Зокрема, обговорення планів повалення влади Рубаном та Савченко військової частини у Хмельницькому.

Керівник центру обміну полоненими "Офіцерський корпус" Володимир Рубан планував замах на президента Порошенка за допомогою гвинтівки великого калібру "Топаз".

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на засіданні регламентного комітету Верховної Ради, який розглядає подання ГПУ на Надію Савченко, повідомляє "Українська правда".

За його словами, 2 грудня 2017 року Надія Савченко та Володимир Рубан прибули в Хмельницький. "Випробовували зброю на полігоні, де Рубан озвучив план нападу на кортеж президента з використанням крупнокаліберної гвинтівки "Топаз", яка легко побиває броню і яка виробляється виключно в "ДНР".

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Генпрокурор пообіцяв надати безліч відео під час доповіді по Савченко сьогодні в Раді. Зокрема, про обговорення планів повалення влади Рубаном та Савченко.

"Під відеофіксацією Рубан, а потім Савченко виклали свої плани повалення конституційного ладу через проведення терористичної атаки з мінометів на центр урядового кварталу в Києві, вчинення теракту всередині Верховної Ради з використанням отриманих від бойовиків зброї та вибухових матеріалів Це відео сьогодні буде продемонстровано в залі ВР", - заявив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з нацбезпеки і оборони.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс у парламент подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «неспростовні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту в сесійній залі ВР.