Після голосування за арешт Савченко здала картку й пішла геть з Ради

Біля готелю “Київ” її зустріла сестра.

Народний депутат Надія Савченко після голосування Верховної Ради за надання згоди на притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання та арешт пішла з парламенту.

Читайте також"За війну на Донбасі": ватажок "ДНР" просив Савченко віддати йому Турчинова

Як передає кореспондент УНІАН, Савченко здала свою картку для голосування та вийшла з будівлі Верховної Ради та поспілкувалася з мітингувальниками на площі Конституції, які прийшли її підтримати.

Після цього вона попрямувала в бік готелю “Київ”, біля входу до якого її зустріла сестра Віра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.