Після голосування за арешт Савченко здала картку й пішла геть з Ради
13:56, 22 березня 2018Політика
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Біля готелю “Київ” її зустріла сестра.
Надія Савченко / REUTERS
Народний депутат Надія Савченко після голосування Верховної Ради за надання згоди на притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання та арешт пішла з парламенту.
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Як передає кореспондент УНІАН, Савченко здала свою картку для голосування та вийшла з будівлі Верховної Ради та поспілкувалася з мітингувальниками на площі Конституції, які прийшли її підтримати.
Після цього вона попрямувала в бік готелю “Київ”, біля входу до якого її зустріла сестра Віра.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.
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