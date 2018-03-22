Після голосування за арешт Савченко здала картку й пішла геть з Ради

13:56, 22 березня 2018
Політика
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Надія Савченко / REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, Савченко здала свою картку для голосування та вийшла з будівлі Верховної Ради та поспілкувалася з мітингувальниками на площі Конституції, які прийшли її підтримати.

Після цього вона попрямувала в бік готелю “Київ”, біля входу до якого її зустріла сестра Віра.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України дала згоду на зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

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Теги: #Рада#арешт#Надія Савченко