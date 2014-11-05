В Міноборони підтвердили інформацію НАТО про наближення військ РФ до кордонів України

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив заступник міністра оборони Петро Мехед.

“Що стосується концентрації російських військ як на території України, так і на кордоні з Україною, то наша розвідка підтверджує ці дані. Зараз проходить аналіз дій Російської Федерації, підготовка відповідних рішень. Зокрема, цьому вчора було присвячено засідання РНБО. Також це питання зараз розглядається на засіданні уряду, де будуть надані відповідні вказівки щодо посилення заходів безпеки з боку Збройних сил України та інших силових структур”, - сказав Мехед.

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Як повідомляв УІНАН, 4 листопада у штаб-квартирі Об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) заявили, що на східному кордоні України зосереджено значну кількість російських військ, включаючи батальйони тактичної групи.

«На східному кордоні України залишається значна кількість російських військ, включаючи повторну конфігурацію декількох батальйонів тактичної групи. Таке пересування може бути або поверненням на базу, або переміщенням на нову позицію. Однак батальйони, які залишаються, продовжують здійснювати дестабілізуючий тиск», - зазначили в SHAPE.

Крім того, у штаб-квартирі додали, що днями Верховний головнокомандуючий силами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав говорив про присутність до 300 російських військових у східній Україні, які тренують бойовиків.