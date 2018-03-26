Суд розгляне апеляцію на рішення про арешт Савченко 29 березня

23 березня Шевченківський райсуд Києва арештував Савченко на до 20 травня.

Апеляційний суд міста Києва 29 березня о 13:30 розгляне скаргу захисників позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надії Савченко на рішення суду першої інстанції щодо арешту підозрюваної на 59 діб.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2018 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно народного депутата України VIII скликання Савченко Н.В. призначено на 29 березня 2018 року (13 год. 30 хв.), зал судових засідань № 201", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

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23 березня суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.