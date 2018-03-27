Луценко очікує, що справу Савченко розслідуватимуть не довше 3-х місяців

Після розслідування мають почати відповідний судовий процес.

Генпрокурор Юрій Луценко прогнозує, що слідство у справі нардепа Надії Савченко, підозрюваної у підготовці терактів і захоплення держаної влади, триватиме 2-3 місяці.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Слідчий каже за 2, максимум за 3 місяці, завершити слідчі дії і передати справу на ознайомлення, а потім і почати відповідний судовий процес", - цитує Сарган Луценка.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

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Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.