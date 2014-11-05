У Кабміні запропонували давати довічне "злодіям в законі"



Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, сьогодні на засіданні уряду схвалено проект Закону України «Про внесення змін до статті 255 Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності для «злодіїв в законі»)».

Документ розроблений Міністерством внутрішніх справ і найближчим часом буде внесений на розгляд до Верховної Ради України.

Проектом запропоновано встановити кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років для осіб, які займають вище становище в злочинній ієрархії, так званих «злодіїв в законі». За обтяжливих обставин належність до такої категорії каратиметься позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років, або довічним ув’язненням.

«Необхідність прийняття цього закону вже давно стоїть на порядку денному, особливо зважаючи на досвід інших країн пострадянського простору в боротьбі з цим явищем.

Читайте такожУ Києві затримані троє найвпливовіших злодіїв у законі

Майже десять років тому аналогічний закон прийнято в Грузії. Таким же шляхом пішли в Російській Федерації та Молдові, де лише сам факт наявності статусу «злодія в законі» є злочином.

Фахівці сподіваються, що після прийняття і в нашій державі такого ж закону «злодії в законі» з інших країн не шукатимуть притулку в Україні, а правоохоронні органи матимуть додатковий дієвий інструмент для боротьби з такими проявами організованої злочинності», - сказано у повідомленні.