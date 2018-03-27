У Москві розпочався розгляд по суті справи українського журналіста Сущенка

Сьогодні Мосміськсуд також має намір ухвалити рішення про продовження терміну арешту Сущенко ще на 6 місяців.

Московський міський суд розпочав по суті розглядати кримінальну справу стосовно українського журналіста Романа Сущенка, обвинуваченого в Росії у шпигунстві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, справу розглядають троє суддів.

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Журналістів пустили на початок засідання, на початку засідання суддя попросив Сущенка представитися, розпитав, де він працював до затримання, а також уточнив його сімейний стан.

Операторів не допустили навіть на початок засідання.

Також в залі суворо була заборонена фотозйомка.

Суддя пояснив, що на справу накладено гриф «цілком таємно», тому на вимогу прокурора ухвалено рішення проводити засідання в закритому режимі.

Адвокат Марк Фейгін запропонував частково розглянути справу в закритому режимі, оскільки з 12 томів справи, тільки 9 секретні. Однак суд відхилив це клопотання.

Також суд відмовив консулу України Геннадію Брескаленку бути присутнім у залі суду як громадському захиснику поряд з адвокатом Фейгіним.

Сьогодні Мосміськсуд також має намір ухвалити рішення про продовження терміну арешту Сущенко ще на 6 місяців.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року затримала в Москві кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши в шпигунстві.

24 січня 2018 року суд у Москві продовжив термін арешту Сущенку до 30 березня. 20 березня Московський міський суд визнав законним рішення про продовження терміну арешту Сущенку.

21 березня адвокат Фейгін повідомив, що розгляд справи Сущенка в російському суді може завершитися у травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників він може бути звільнений.