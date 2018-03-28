"Водки нет, идите домой": у Києві активісти "проводжають" російських дипломатів (фоторепортаж)

Частина групи вже пройшла реєстрацію в аеропорту, решта ще перебуває в амбасаді.

У середу, 28 березня, видворені з України російські дипломати летять до Мінська.

За інформацією ТСН, 13 російських дипломатів мають вилетіти з аеропорту "Жуляни" пообіді.

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За деякими даними, частина групи вже пройшла реєстрацію, решта ще перебуває в амбасаді.

Під посольством дипломатів "проводжають" близько десятка активістів. Вони тримають плакати з текстом "Скучать не будем", "Водки нет, идите домой" та інші.

Як повідомлялося, 26 березня західні країни заявили про видворення російських дипломатів. Наразі відомо про відповідне рішення вже 26 країн щодо 150 дипломатів. Видворення дипломатів стало відповіддю на спробу отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії, за яким, як вважає британське слідство, стоїть Москва.