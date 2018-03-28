Порошенко затвердив програму співробітництва України з НАТО на 2018 рік
Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік».
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Річна національна програма (РНП-2018) має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві (Республіка Польща), інших важливих домовленостей зі стороною НАТО», - сказано у повідомленні.
У цьому зв'язку зазначається, що РНП-2018 є системним стратегічним документом, що визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року. Також документ визначає відповідні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.
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«Програма спрямована на залучення і використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав - членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО», - йдеться у повідомленні.
Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет міністрів України.
Як повідомляв УНІАН, Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік містить 444 заходи за участі 58 міністерств та відомств, не враховуючи місцеві органи влади та інші інституції й організації.
Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначала, що РНП є основним стратегічним документом планування внутрішньодержавних реформ у контексті взаємодії України з НАТО. Мета цієї взаємодії – підготовка до набуття членства у НАТО.
У листопаді 2017 року глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляв, що в Альянсі незадоволені виконанням Україною Річної національної програми. Він зазначав, що «зауваження були сприйняті, і нова програма буде покращена, починаючи з самої програми».