Порошенко затвердив програму співробітництва України з НАТО на 2018 рік

РНП визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік».

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Річна національна програма (РНП-2018) має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів 9 липня 2016 року у Варшаві (Республіка Польща), інших важливих домовленостей зі стороною НАТО», - сказано у повідомленні.

У цьому зв'язку зазначається, що РНП-2018 є системним стратегічним документом, що визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року. Також документ визначає відповідні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.

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«Програма спрямована на залучення і використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав - членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО», - йдеться у повідомленні.

Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, Річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік містить 444 заходи за участі 58 міністерств та відомств, не враховуючи місцеві органи влади та інші інституції й організації.

Віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначала, що РНП є основним стратегічним документом планування внутрішньодержавних реформ у контексті взаємодії України з НАТО. Мета цієї взаємодії – підготовка до набуття членства у НАТО.

У листопаді 2017 року глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляв, що в Альянсі незадоволені виконанням Україною Річної національної програми. Він зазначав, що «зауваження були сприйняті, і нова програма буде покращена, починаючи з самої програми».