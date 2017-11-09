НАТО незадоволений виконанням Україною річного плану

Глава місії України при Організації північноатлантичного договору (НАТО) Вадим Пристайко говорить, що в Альянсі не задоволені виконанням України Річної Національної програми (РНП).

Читайте такожЗа останні три роки більшість українців усвідомили важливість НАТО для безпеки у світі – ТурчиновЯк передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у четвер у Брюсселі на полях засідання міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу.

За словами українського дипломата, вчора віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у штаб-квартирі НАТО провела зустріч з помічником генерального секретаря НАТО Алехандром Алваргонзалесом, де було обговорено останню оцінку виконання РНП.

"Я не хочу розкривати все обговорення, але можу сказати, що сторона НАТО не задоволена. І це було прямо сказано. Чим мені подобається НАТО – тут, на відміну від інших організацій, люди звикли говорити те, що є. Натівська сторона не задоволена результатами та темпами виконання РНП, і це вже не перший рік, це не перша Річна національна програма, яку можна було б навчитися виконувати більш ефективно", - сказав Пристайко.

При цьому представник України при НАТО повідомив, що "зауваження були сприйняті, і нова програма буде покращена, починаючи з самої програми". "Вона грандіозна за розміром, ми беремо на себе грандіозні задачі, які потім не здатні виконувати, ми забуваємо, що кожний захід має мати ресурс, людський та грошовий. Але це загальна проблема, а не тільки стосовно того, що стосується НАТО – ми багато беремо зобов'язань, навіть всередині країни, і не завжди виділяємо для цього необхідні ресурси", - вважає він.

Коментуючи намір України досягти стандартів НАТО у військовій сфері до 2020 року Пристайко також зазначив, що в НАТО "за зачиненими дверима мені кажуть, що це дуже сильна, амбітна задача". "Це не означає, що її не можна виконати, просто, стикаючись інколи з нашим українським традиційним затягуванням всіх наших обіцянок, партнери і союзники висловлюють певний сумнів, наскільки це реальна задача. Наше завдання зараз продемонструвати, що наші плани реальні, і що ми можемо їх виконати. Просто треба працювати", - наголосив представник України при НАТО.