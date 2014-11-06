Російське ТБ показало 15-річних школярів з автоматами, які служать на боці бойовиків (відео)

Зокрема, російський телевізійний канал "Россия 1" показав сюжет про підлітків, які воюють на боці бойовиків. Як ідеться у сюжеті, одного зі школярів взяли на службу на прохання батька, одного з командирів "ополченців". Хлопець поки не воює, але вже керує загоном забезпечення. Інший неповнолітній солдат завідує збройовим складом і постійно ходить з автоматом Калашникова, передає ТСН.

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Учорашнім школярам через пропаганду бойовиків друзів замінили командири батальйонів, а у школі вони начебто вчаться дистанційно.

Цих хлопців завербували бойовики-осетини з батальйону "Восток", який підпорядковується "ДНР". Самі бойовики називають дітей із зброєю у руках "майбутнім поколінням".