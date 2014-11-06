"ЛНР" і "ДНР" готують "нову редакцію Мінського протоколу"

Як говориться в повідомленні "ЛНР", пропозицію буде озвучено під час чергового раунду консультацій у Мінську, які відбудуться наприкінці листопада.

Згідно з повідомленням, до переговорів "глави" "ЛНР" і "ДНР" призначать своїх постійних представників на переговорах.

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«Глави республік і голови парламентів особисто не братимуть участі в мінських консультаціях, але представники республік діятимуть відповідно до їх директив», - йдеться в заяві.

Необхідність у складанні нової редакції Мінського договору, на думку "республік", пов'язана з тим, що Україна в односторонньому порядку має намір його анулювати, відкликавши закони про особливий статус Донбасу і про амністію.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримкиі російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки».

Росія поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У рамках Мінських домовленостей від 5 вересня сепаратисти, зокрема, зобов'язалися проводити вибори лише відповідно до законодавства України.

16 жовтня президент України підписав Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей". Згідно з цим документом, позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад, сільських, селищних і міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей призначаються на 7 грудня 2014 року.

Проте, 2 листопада на окупованих територіях Донецької і Луганської областей підтримувані Росією терористичні угруповання організували вибори глав «республік» і депутатів "народних рад" «ЛНР» і «ДНР».

Офіційний Київ, Євросоюз і США засудили проведення цих «виборів» і не мають наміру визнавати їх результати.

Росія ж вважає, що «вибори» в «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.

4 листопада Рада національної безпеки і оборони України за рекомендацією президента України ухвалила рішення внести до ВР законопроект про скасування закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.