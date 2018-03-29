"Це була роль, я зіграла": Савченко прокоментувала ролик, в якому вона оголюється (відео)

15:58, 29 березня 2018
Політика
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Савченко зазначила, що "це була роль, я зіграла, просто емоція", передає "Громадське".

Зйомки ролика відбувалися до затримання екс-переговорника Володимира Рубана, додала Савченко. Вона уникла відповіді щодо авторів ролика.

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"Ролик зняли молоді непродажні режисери", — зазначила вона.

Водночас, сестра Надії Віра Савченко повідомила, що це передвиборний ролик і його мали показати ближче до президентських виборів. 

"Це передвиборчий ролик, зняли друзі, знятий більше місяця тому. Задовго до цих подій і з Рубаном теж", — сказала вона.

На питання про вартість та авторів ролика, Віра зазначила, що відео відзняли "друзі" безкоштовно. 

"Тетяна (заступниця голови політичної партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко"), помічниця, заплатила з власних грошей 14 тисяч гривень за трансляцію (на телеканалі NewsOne). Ми заплатили тільки за оренду студії, пропонували іншим каналам. Але не всі погодились", - додала вона. 

Як повідомляв УНІАН, арештована на два місяці Надія Савченко опублікувала нове відео, в якому пообіцяла висунути свою кандидатуру на вибори президента.

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Теги: #суд#ролик#Надія Савченко