Суд Москви прийняв заяву Савченко про її особисту участь у завтрашньому засіданні (документ)
17:35, 06 листопада 2014Політика
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Савченко може взяти участь у завтрашньому засіданні.
Надія Савченко можливо буде особисто брати участь у засіданні / facebook.com/OZON.monitoring
Московський суд прийняв заяву Надії Савченко про її особисту участь у засіданні, яке відбудеться завтра, 7 листопада.
Про це повідомив адвокат української льотчиці Микола Полозов у своєму Twitter.
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"Басманний районний суд прийняв заяву Надії Савченко про особисту її участь у завтрашньому засіданні", - написав він.
Басманный районный суд принял заявление Надежды Савченко о личном ее участии в завтрашнем заседании. pic.twitter.com/3TMjsG8fwi
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) November 6, 2014
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