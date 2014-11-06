Суд Москви прийняв заяву Савченко про її особисту участь у завтрашньому засіданні (документ)

17:35, 06 листопада 2014
Політика
1 0

Савченко може взяти участь у завтрашньому засіданні.

Надежда Савченко возможно будет лично учавстовать в заседании / facebook.com/OZON.monitoring

Московський суд прийняв заяву Надії Савченко про її особисту участь у засіданні, яке відбудеться завтра, 7 листопада.

Про це повідомив адвокат української льотчиці Микола Полозов у своєму Twitter.

Читайте такожСавченко назвала ще двох своїх викрадачів, один з них - голова «народної ради ЛНР»

"Басманний районний суд прийняв заяву Надії Савченко про особисту її участь у завтрашньому засіданні", - написав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter