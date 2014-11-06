Суд Москви прийняв заяву Савченко про її особисту участь у завтрашньому засіданні (документ)

Московський суд прийняв заяву Надії Савченко про її особисту участь у засіданні, яке відбудеться завтра, 7 листопада.

Про це повідомив адвокат української льотчиці Микола Полозов у своєму Twitter.

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"Басманний районний суд прийняв заяву Надії Савченко про особисту її участь у завтрашньому засіданні", - написав він.