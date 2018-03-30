Журналісти проаналізували, чи була Савченко завербована ФСБ та чи мала зв'язки з Медведчуком (відео)

Версії отримано різні, кожна має свої сильні та слабкі сторони.

За останній тиждень, що минув після арешту Надії Савченко, політики і експерти висували різноманітні версії, котрі пояснювали б її поведінку.

Дуже часто лунали думки про вербування українки російськими спецслужбами та зв’язки із кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком, йдеться в сюжеті ТСН.

Чи не вперше до об’єктивів телекамер Надія потрапила студенткою університету Повітряних сил у Харкові 12 років тому. У 2006 році вона брала участь у воєнізованій грі молоді "СВІМ". Організував те дійство теперішній народний депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, якого негласно називають "людиною Медведчука". Багатьом здається підозрілим, що вже тоді Савченко та Шурму в півторамільйонному Харкові звели спільні інтереси.

Зараз же на тлі її арешту та багатьох версій, хто ж вона насправді, блогер Денис Казанський ще більше вірить у цей зв’язок. "Я не можу стверджувати, що вона там була невипадково чи випадково, але ми бачимо, що перетиналися її шляхи з медведчуківцями вже тоді, за багато років до того, як все сталося і, звісно, якщо роздувати конспірологію, то, можливо, вона і в Росії опинилася невипадково", - задається питанням він.

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Шурма пригадує, що йому Савченко рекомендували 12 років тому як надзвичайно активну людину, з якою варто тримати контакт. Політик каже, що дійсно тоді з нею познайомився, але вдруге побачив уже в залі парламенту. Заяви, що саме він звів Надію з Медведчуком, Шурма називає маячнею, а пряме питання, чи вербував він Савченко, політика дратує. "Якщо я вербував, значить, я такий самий? Виходить, що я агент Кремля, чи хто я є? Там я вербував, там не вербував, та ви розберіться зі своїми стукачами, які несуть невідомо що", - заявив він.

За останній тиждень було чимало припущень експертів, що Савченко в боргу у кума Путіна, бо ніби саме Медведчук допоміг їй здійснити мрію – служити в армії. Нібито він замовив за неї слівце під час її витівок на службі в Іраку, а потім начебто допоміг, коли в університеті її визнали "непридатною до польотів". Військові, що були із Савченко в Іраку, та керівництво вишу, де вона навчалася, спілкуватися з ТСН відмовились, а от однокурсник Дмитро певен, що Надія тоді всього досягала сама. "По-перше, це був довгий період часу, з'ясування усього цього, чи придатна вона до навчання, чи не придатна. Вона звернулась до міністра оборони за консультацією, за порадою, я не знаю, в чому насправді там полягала бесіда, але на той момент було прийнято рішення дати їй повторну спробу", - розповів він.

Савченко неодноразово заявляла, що Медведчука поважає, але ніколи з ним не зустрічалась. Однак із кумом Путіна зв’язок у неї останні кілька років точно був – через сестру Віру. "З Медведчуком контактувала її сестра Віра, контактувала досить серйозно. Тому чи могли ці контакти вести до чогось більшого, крім звільнення, я впевнений, що так", - зізнався російський адвокат Савченко Марк Фейгін. Він зі своєю колишньою підзахисною вже давно не спілкується, але під час її полону бачився з нею частіше за всіх і переконаний, що у в’язниці ФСБ бранку не вербувала. "Я би це виявив, це виявили б консули. Її слова не змінювалися", - запевнив він.

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А от зміни у Савченко помітив її колишній військовий побратим Валентин Лихоліт. "Надя тоді, яка вона була, коли ми воювали разом, і зараз – це зовсім інша Надя", - каже військовий з "Айдару" на прізвисько "Батя". Він каже, що Савченко на фронті пробула менше місяця, а в полон бойовиків потрапила під час свого третього бою. Коли ж повернулась з Росії, зв’язків із побратимами не підтримувала, натомість стала більш агресивною. "Вона не завербована, але була помилка, коли вона повернулась, що з нею ніхто не працював. Це був промах і СБУ, і МВС, і МОЗ. У розвідці є медпрепарати, які за якоюсь командою або телефонним дзвінком – людина зомбується і робить те, що їм потрібно", - вважає Лихоліт.

Контррозвідник Олександр Скибинецький має значно простіше пояснення. "Є такі люди, їх називають "обезбашенні", це той психотип, з яким ми маємо сьогодні справу", - каже експерт, який усе життя працював у спецслужбі. На його думку, Савченко на роль агента зовсім не підходить, бо манера її поведінки – епатаж, виклик, некерованість, а з такими рисами вдачі у шпигуни не беруть. Натомість як об’єкт для маніпулювань – Надія є ідеальним варіантом. І цим, на думку контррозвідника, користуються друзі Кремля. "Просто підіграли її настроям, просто підіграли її думкам, які співпали з інтересами, скажімо, російської сторони. Тобто людина, яка може бути запроваджена в українське суспільство, яка збурить все, поламає існуючий лад, приведе до якогось хаосу – мені здається, саме це побачили і саме цьому підіграли", - пояснив Скибинецький.