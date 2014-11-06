ЦВК визнала депутатами 12 мажоритарників Дніпропетровщини, серед яких Ярош і Філатов

Центральна виборча комісія на підставі протоколів окружних виборчих комісій визнала обраними народними депутатами 12 мажоритарників Дніпропетровської області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи було підписано на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

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Зокрема в окрузі № 26 визнано обраним висунутого партією "Блок Петра Порошенка" Андрія Денисенка, в окрузі № 27 визнано обраним самовисуванця Бориса Філатова, в окрузі № 28 висунутого "Блоком Петра Порошенка" Івана Куліченка, в окрузі № 29 висунутого "Блоком Петра Порошенка" Віталія Купрія, в окрузі № 31 самовисуванця Костянтина Павлова, в окрузі № 32 самовисуванця Андрія Гальченка, в окрузі № 33 висунутого "Блоком Петра Порошенка" Костянтина Усова, в окрузі № 34 самовисуванця Олега Кришина, в окрузі № 35 самовисуванця Андрія Шипка, в окрузі № 36 самовисуванця Артура Мартовицького, в окрузі № 37 самовисуванця Дмитра Шпенова, в окрузі № 39 висунутого "Правим сектором" Дмитра Яроша.

Також ЦВК визнала обраними чотирьох мажоритарників, які отримали більшість голосів виборців в округах Кіровоградської області, а саме: в окрузі № 99 висунутого "Блоком Петра Порошенка" Костянтина Яриніча, в окрузі № 100 самовисуванця Станіслава Березкіна, в окрузі № 101 самовисуванця Михайла Поплавського, а в окрузі № 103 висунутого "Блоком Петра Порошенка" Анатолія Кузьменка.

Таким чином, на сьогодні визнано обраними 129 зі 198 мажоритарників.