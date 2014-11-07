Путін відмовився зустрічатися з "керівництвом" ДНР і ЛНР

Про це повідомив прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, передає РСН.

За його словами, в найближчому майбутньому Володимир Путін не планує зустрічатися і з президентом України Петром Порошенком.

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Нагадаємо, 2 листопада в ДНР і ЛНР пройшли псевдовибори глав парламентів "республік". Головою ДНР став Олександр Захарченко, а ЛНР - Ігор Плотницький.

5 листопада Євросоюз офіційно визнав незаконними "вибори" бойовиків "ДНР " і "ЛНР".