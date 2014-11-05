ЄС опублікував заяву, в якій визнав "вибори" бойовиків незаконними

Відповідна заява Верховного представника ЄС Фредеріки Могеріні від імені ЄС розповсюджена у середу в Брюсселі.

"ЄС розглядає проведення "президентських та парламентських виборів" в Донецькій та Луганській "Народних республіках" 2 листопада як незаконне та нелегітимне і не визнає іх. Ці так звані вибори, як і іх визнання чи підтвердження є порушенням букви та духу Мінського протоколу, у цьому відношенні ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність", - заявляють в ЄС.

Читайте такожГенсек ООН назвав псевдовибори на Донбасі "недоречними та контрпродуктивними"

Крім того, ЄС закликав всі сторони працювати у напрямку дострокових місцевих виборів в цих частинах Донецької та Луганської областей у відповідності до українського законодавства, як це передбачено Мінським протоколом, що є "єдиним законним та легітимним способом відновлення демократичного мандату місцевої влади".

"Для того, щоб знайти стійке політичне рішення кризи на сході України через діалог, ЄС закликає всі сторони швидко і без зволікань повністю виконати Мінський протокол та меморандум. У цьому контексті ЄС ще раз підкреслює відповідальність Російськоі Федерації і закликає, зокрема, вивести незаконні та іноземні військові угрупування, найманців та військове обладнання, та забезпечити безпеку украінсько-російського кордону під постійним моніторингом ОБСЄ. ЄС нагадує, що вирішення кризи може базуватися тільки на повазі державного суверенітету та територіальної цілісності України", - наголошується в заяві.

ЄС також висловив про своє "особливо занепокоєння" стосовно постійного порушення режиму припинення вогню, що є причиною втрат та життів і збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб. "ЄС буде продовжувати надавати гуманітарну допомогу і закликає всі сторони сприяти доставці допомоги населенню, яке цього потребує, на основі недискримінації, у співпраці з гуманітарними організаціями та з відповідними компетентними національними органами", - наголошується в заяві.