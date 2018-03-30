Удвічі менше за підрахунок ЗМІ: Порошенко задекларував витрати на відпочинок

У Порошенка не назвали суму, проте зазначили, що журналісти перебільшили його витрати на відпочинок.

Президент України Петро Порошенко опублікував електронну декларацію за 2017 рік.

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"Президент задекларував витрати за попередній рік, - в тому числі, як і обіцяв, кошти, які були витрачені на відпочинок. Ті гроші було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України. Сума - в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ. Жодної копійки не витрачено із державного бюджету", - повідомляє сайт президента України.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис.

Порошенко задекларував більше 16 мільйонів гривень доходів за 2017 рік.