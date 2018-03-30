У Порошенка пояснили, чому у його декларації значиться Севастопольський морський завод

Де-юре з точки зору міжнародного та українського права Севастопольський морський завод залишається українським, наголосили у Порошенка.

Президент України Петро Порошенко опублікував електронну декларацію за 2017 рік.

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"Севастопольський морський завод спочатку було «націоналізовано» окупаційною владою Севастополя, а на початку цього року незаконно проголошено про його перехід в «державну власність Росії». Однак де-юре з точки зору міжнародного та українського права це підприємство залишається українським, і саме тому воно значиться в декларації", - говориться у повідомленні на сайті президента.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував більше 16 мільйонів гривень доходів за 2017 рік.

Раніше журналісти виявили, що новий омбудсмен Денісова та її доньки мають бізнес в окупованому Криму.