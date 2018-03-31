У США закликають Україну скасувати вимоги щодо подання е-декларацій активістами

У США наголосили, що система е-декларування не повинна встановлювати зайвих тягарів або тиску для борців з корупцією.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликають український уряд скасувати вимоги закону щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад державних компаній.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту Хезер Науерт, розміщеній на сайті відомства.

"Сполучені Штати наполегливо рекомендують уряду України скасувати законодавство, що вимагає декларації активів громадянським суспільством та міжнародними членами наглядових рад державних підприємств", - зазначається у заяві.

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"Система декларування активів України має забезпечувати підзвітність державних посадовців і не повинна встановлювати зайвих тягарів або тиску на громадянське суспільство. Цей каральний закон спрямовується на тих самих осіб, які прагнуть покращити прозорість та підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Євромайдану та прагнень українського народу щодо демократичної країни, яка керується верховенством права", - наголошує речник Держдепартаменту.

"Ми наполегливо закликаємо український уряд невідкладно скасувати вимоги щодо декларування активів відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, і тим часом забезпечити тимчасове звільнення осіб, які не подадуть декларації до встановленого крайнього терміну", - додала Науерт.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким представники антикорупційних громадських організацій, експертів та інших осіб, які прямо чи опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов’язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

8 липня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проекти законів "Про внесення змін до Податкового кодексу" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги". Законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом "Про запобігання корупції".

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати три законопроекти, що скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

28 березня Порошенко закликав Верховну Раду скасувати законодавчу вимогу про подання громадськими активістами е-декларацій.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував ухвалити відповідні зміни 3 квітня.