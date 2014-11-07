Докази невинуватості Савченко долучили до справи, судочинство припинено

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, таке рішення ухвалила сьогодні суддя Басманного суду.

«6 листопада 2014 року старшим слідчим з особливо важливих справ управління із розслідування злочинів, пов'язаних із застосуванням заборонених засобів і методів ведення війни, Слідчого комітету РФ Маньшиним Д.С. винесено ухвалу про задоволення клопотання адвоката Полозова М.М. про долучення до матеріалів кримінальної справи як копії протоколів опитувань Синяговського Т.В., Савченко В.В. і Гадзиковського О.М. – підстави для дослідження доводів скарги заявника, адвоката Новикова М.М., немає», - йдеться в рішенні. У зв'язку з цим Басманний суд постановив провадження за скаргою заявника Новикова припинити.

«Суд припинив провадження за скаргою у зв'язку з тим, що СК відмінив свою ухвалу і долучив докази невинуватості Савченко до справи», - повідомив журналістам Новиков.

Читайте такожСавченко назвала ще двох своїх викрадачів, один з них - голова «народної ради ЛНР»У свою чергу адвокат льотчиці Марк Фейгін повідомив, що захист, користуючись ситуацією, коли клопотання захисту з документами про невинність Савченко долучатимуться слідством, розраховує внести головні докази.

При цьому Фейгін наголосив, що мети захисту на сьогоднішнє засідання досягнуто, оскільки клопотання захисту долучено до матеріалів кримінальної справи Савченко.

«У найближчому майбутньому ми маємо намір добиватися для Надії Савченко статусу військовополоненої і звільнити її від кримінальної відповідальності в РФ», - сказав Фейгін.

На це засідання Савченко була доставлена особисто - в будівлю суду її доставили не менш як 20 конвоїрів і судових приставів. Такі самі сили використовувалися для повернення її в СІЗО після суду. Зокрема, її вивели з підвального приміщення Басманного суду і одразу посадили в автозак, аби не дати ЗМІ можливості її сфотографувати.

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона перебувала під арештом в СІЗО у Воронежі. Звідти Савченко перевезли до Москви для проведення психіатричної експертизи.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом України за списками партії «Батьківщина».

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Савченко - за незаконний перетин державного кордону.