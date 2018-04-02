Осередок "русского міра": ЗМІ розповіли, як російські дипломати ведуть розвіддіяльність в Україні

В Україні попри війну продовжує спокійно працювати Російський культурний центр.

Вислані з України російські агенти, які працювали у дипломатичних представництвах, прямо пов'язані з Російським культурним центром, який попри війну працює в Києві.

Росіяни залишали Київ зі столичного аеропорту "Жуляни". Так, Володимир Небиваєв вилітав з дружиною. Він працював офіційним радником посольства та представником Служби зовнішньої розвідки Росії. Їх проводжав Костянтин Воробйов, керівник Російського центру науки та культури в Києві, яке ще називають "Росспівробітництвом". По суті, це - осередок "руського міра" прямо в українській столиці, йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Одне з перших потраплянь Костянтина Воробйова в об'єктив камери було на річницю вшанування пам'яті російського діяча Петра Столипіна. Очільник Російського культурного центру Воробйов приїхав у Києво-Печерську лавру, де відбувалися урочисті заходи з цього приводу.

Взагалі до Лаври Воробйов і видворений дипломат-розвідник Небиваєв навідувалися часто. Одного разу вони були в компанії Руслана Требунського, представника прикордонної служби ФСБ РФ. Здебільшого візити цієї трійці відбувалися до єпископа УПЦ Московського Патріархату ректора Київської духовної академії та семінарії владики Сільвестра. Ще до Лаври приїздив Олександр Лукашик, тимчасово повірений у справах Росії в Україні. Також фіксувалась зустріч очільника Російського культурного центру з керівником "РІА Новини" Кирилом Вишинським.

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Одного разу на камери потрапила одіозна екс-депутатка Партії Регіонів Олена Бондаренко. У кафе в центрі Києва вона з Воробйовим про щось довго-довго говорила. "Природньо, навіть якщо Воробйов не є частиною російських спецслужб, він використовує ці зустрічі для просування російського інтересу для того, щоб створювати якісь сприятливі обставини для спілкування з українськими громадянами, перетягувати їх на свій бік. Навіть, якщо він особисто не займається вербуванням українським громадян, то, звичайно, ті, хто потрапляють у коло контактів російських представництв – в тому числі Россотруднічество, звичайно це першочергові об'єкти для вербування російськими спецслужбами", - вважає екс-дипломат Богдан Яременко.

Зустрічався Воробйов у ресторані "Царське село" біля Лаври і з відомим російським піаністом Юрієм Богдановим. Він саме перебував на гастролях у Києві. До них приєднався Сергій Антонов, другий секретар Посольства Росії в Україні та семінарист із Києво-Печерської лаври.

У 1998 році уряди обох країн уклали двосторонню угоду. В Росії відкрився Український культурний центр, проте його робота фактично заблокована вже кілька років. У приміщенні проводять обшуки, тривалий час не реєстрували нового директора. Окрім того, у Москві закрили бібліотеку української літератури, директорку арештували і порушили проти неї справу. При цьому в Україні й далі спокійно функціонує Російський культурний центр.

"Розірвати цю угоду не складає взагалі ніяких труднощів для українського уряду. Це можна робити рішенням уряду. Пояснити навіщо міністру закордонних справ на території України чотири російських культурних центри під час війни – неможливо. Пояснення для здорової людини неможливо вигадати. Мені відомо, що українські спецслужби порушують це питання перед українським урядом, але, на жаль, не знаходять розуміння", - додав Яременко.

Окрім осіб, з якими постійно зустрічається Воробйов, відомо про низку інших людей, які мають дружні стосунки з директором Росспівробітництва. Це музикант Олег Карамазов, православний журналіс з прес-служби УПЦ МП Василь Анісімов, академік НАН з проросійськими поглядами Петро Толочко. "Культурний центр - це дуже гарне прикриття. Воно дозволяє підібрати лояльних російській культурі людей. Де лояльність - там можна оперувати лояльністю: зменшувати або збільшувати її ступінь. Утворюється середовище. А чим більше середовище - тим складніше відстежити. Одна справа - стежити за російським аташе, інша - за трьома тисячами людей, які за рік відвідали цей культурний центр і взяли участь в їх програмах", - сказав військовий експерт Олексій Арестович.

Фактично всіх дипломатів-розвідників уже вислали. Навесні 2017 року поліцейські зупинили автомобіль з російськими дипломатичними номерами. Водій та пасажири були напідпитку. Тест на вміст алкоголю в крові проходити відмовилися.

Тоді у машині перебували Валерій Шулік, офіцер з питань безпеки Посольства РФ. Він поїхав сам до Росії. Його від'їзд саме святкували того дня, за кермом сидів знайомий нам дипломат Руслан Требунський, представник прикордонної служби ФСБ - його витурили одразу після цього скандалу, серед пасажирів був дипломат-шпигун Володимир Небиваєв, якого видворили в середу. З цими двома спецслужбістами постійно зустрічався керівник Російського культурного центру Воробйов.

Взагалі їздити нетверезими за кермом для російських дипломатів - це нормально. Цього четверга зранку поліцейські зупинили в нетверезому стані аташе з питань оборони при посольстві РФ Олексія Карасаєва.

Вчора вночі співробітник Посольства Росії Олексій Корепін у стані алкогольного спяніння скоїв ДТП та намагався зникнути з місця аварії.

Очевидно, що окрім розвідницької діяльності ці люди зневажають закони нашої країни, прикриваючись дипломатичним імунітетом. "Чогось українській владі не вистачає. Швидше за все, невміння прогнозувати наслідки своїх дій, невміння брати на себе відповідальність, страх за економічні активи, які можуть постраждати в результаті різких політичних і принципових рішень. Цього не відбулося за чотири роки війни", - констатував екс-дипломат Яременко.