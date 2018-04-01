У Києві авто дипломатів РФ врізалось у іншу машину: пасажир втік, а водій відмовився від "алкотесту" (фото, відео)
02:59, 01 квітня 2018Інциденти
4925
Пасажир Volkswagen втік з місця події, а водій знаходиться з ознаками сп’яніння. Тест на Драгер проходити відмовився.
Водій відмовився від алкотесту / фото Київ Оперативний, Facebook
Сьогодні у Києві, близько 00:30 на Нижньому Валі, 17/8, трапилася аварія за участю автомобіля дипломатичного представництва Росії.
Читайте такожУ Львові при зіткненні тролейбуса з маршруткою травмовано сімох осіб
Як повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook, учасниками аварії стали автомобіль дипломатичного представництва РФ Volkswagen та припаркований автомобіль таксі KIA.
Зазначається, що за інформацією від свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її.
«Також, кажуть, що пасажир Volkswagen втік з місця події, а водій знаходиться з ознаками сп’яніння. Тест на Драгер проходити відмовився», – йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter