У Києві авто дипломатів РФ врізалось у іншу машину: пасажир втік, а водій відмовився від "алкотесту" (фото, відео)

02:59, 01 квітня 2018
Інциденти
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Водій відомовився від алкотесту / фото Київ Оперативний, Facebook

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Як повідомляє «Київ Оперативний» у Facebook,  учасниками аварії стали автомобіль дипломатичного представництва РФ Volkswagen та припаркований автомобіль таксі KIA.

Зазначається, що за інформацією від свідків, водій Volkswagen просто крутнув кермом у припарковану автівку, добряче потрощивши її.

«Також, кажуть, що пасажир Volkswagen втік з місця події, а водій знаходиться з ознаками сп’яніння. Тест на Драгер проходити відмовився», – йдеться в повідомленні.

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Теги: #Київ#дипломати#ДТП