Біля будівлі Росспівробітництва у Києві пройшов мітинг (відео)

Після атаки на будівлю Росспівробітництва 20 лютого там пройшов мітинг.

У вівторок, 20 лютого, біля будівлі Росспівробітництва в столиці на вулиці Борисоглібській пройшов мітинг.

Люди, які прийшли мітингувати, кажуть, що ця будівля належить ФСБ, а всередині росіяни "зомбують" українців та виплачують кошти за всі проросійські мітинги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

Читайте такожУ Києві невідомі розписали будівлю РосспівробітництваБуквально три дні тому в цю ж будівлю вже вривалися активісти націоналістичних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого учасники акції «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, атакували офіси кількох установ у центрі Києва. У цих діях взяло участь близько 100 осіб. Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці).

Вікна в результаті нападу були розбиті, на стіні один із учасників залишив напис «Смерть Росії».