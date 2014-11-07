Кремль змінив позицію щодо псевдовиборів бойовиків: «Поважаємо, але не визнаємо»
14:14, 07 листопада 2014Політика
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Позиція Москви щодо виборів в "ДНР" і "ЛНР" виражена словами МЗС "поважаємо", але вони не означають "визнаємо".
REUTERS
Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляють РИА Новости.
"Офіційна позиція Росії виражена в короткій, але місткій заяві МЗС за підсумками виборів. Там використовується слово "поважаємо", - сказав Ушаков.
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Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи можна поставити знак рівності між термінами "поважаємо" і "визнаємо" стосовно голосування, яке відбулося у самопроголошених республіках , він відповів: "це різні слова".
"Слово "поважаємо" обрано спеціально", - додав він.
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