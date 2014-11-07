Кремль змінив позицію щодо псевдовиборів бойовиків: «Поважаємо, але не визнаємо»

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляють РИА Новости.

"Офіційна позиція Росії виражена в короткій, але місткій заяві МЗС за підсумками виборів. Там використовується слово "поважаємо", - сказав Ушаков.

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Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи можна поставити знак рівності між термінами "поважаємо" і "визнаємо" стосовно голосування, яке відбулося у самопроголошених республіках , він відповів: "це різні слова".

"Слово "поважаємо" обрано спеціально", - додав він.