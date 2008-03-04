Мер Севастополя вважає, що Ющенко і Єхануров знущаються над містом

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ вважає „знущанням над позицією місцевої громади” дружні візити кораблів країн-членів НАТО в порт Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином В.САРАТОВ сьогодні на прес-конференції прокоментував ситуацію, що склалася: незважаючи на ухвалення декілька тижнів тому міською радою рішення про оголошення міста „територією без НАТО”, Севастополь минулого тижня відвідав англійський есмінець, а зараз з дружнім візитом у порту міста перебуває крейсер ВМС США.

„Сьогодні здійснюється певною мірою знущання над місцевими громадами з боку центральних органів влади. Ми свою позицію передали Президентові, у Кабінет міністрів України. Далі люди самі мусять визначитися, чи тих людей вони обирають на виборах. Які впритул не чують місцеві громади. Позиція є, а кораблі заходять”, - зазначив В.САРАТОВ.

„Це відверте знущання над севастопольцями, які думають сьогодні щодо даного питання так, а їхнє високе керівництво каже: а ми й далі будемо над вами знущатися”.

За словами В.САРАТОВА, рішення щодо оголошення Севастополя територією без НАТО було політичним. “Вам це зрозуміло, тому що усі питання, які стосуються заходу кораблів, проведення навчань, вони вирішуються там на рівні Президента України, міністра оборони”, - зауважив він.

В.САРАТОВ сподівається, що громада міста „зробить правильні висновки: хто відстоює інтереси громади, озвучує її позицію, а хто вчиняє проти позиції громади, заводячи сюди кораблі НАТО”.