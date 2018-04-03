У Росії заявили про запобігання вивозу секретних військових карт: затримано українця

11:56, 03 квітня 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомило свердловське управління відомства, передає РИА Новости.

Де саме служать або працюють затримані троє росіян і один громадянин України, незрозуміло.

"Спецслужбам якої країни вони мали намір передати секретні документи, також не уточнюється. Одночасно по місцях проживання трьох громадян Росії і громадянина України в Єкатеринбурзі, Сімферополі та Омську проведені оперативно-розшукові заходи, в ході яких вилучено електронні та паперові копії секретних топографічних карт Генштабу ЗС Росії", — сказано в повідомленні.

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Передачі секретних відомостей вдалося запобігти, причому кримінальну справу, судячи з релізу, вирішили не порушувати, обмежившись попередженням про "неприпустимість дій, що підпадають під статті КК "Державна зрада" і "Шпигунство".

Всі затримані визнали, що створювали загрозу безпеці Росії, і "відмовилися від здійснення подібних дій у подальшому". Повідомляється, що один з них раніше притягувався до відповідальності за державну зраду. Чи був засуджений, невідомо.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.

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Теги: #ФСБ#Росія#українець