У Росії заявили про запобігання вивозу секретних військових карт: затримано українця

Відзначається, що затримано четверо людей - троє росіян і один громадянин України. Де саме вони служать або працюють поки неясно.

У Росії заявили, що співробітники Федеральної служби безпеки викрили спробу передати іноземцям секретні військові карти.

Про це повідомило свердловське управління відомства, передає РИА Новости.

Де саме служать або працюють затримані троє росіян і один громадянин України, незрозуміло.

"Спецслужбам якої країни вони мали намір передати секретні документи, також не уточнюється. Одночасно по місцях проживання трьох громадян Росії і громадянина України в Єкатеринбурзі, Сімферополі та Омську проведені оперативно-розшукові заходи, в ході яких вилучено електронні та паперові копії секретних топографічних карт Генштабу ЗС Росії", — сказано в повідомленні.

Читайте такожОсередок "русского міра": ЗМІ розповіли, як російські дипломати ведуть розвіддіяльність в Україні

Передачі секретних відомостей вдалося запобігти, причому кримінальну справу, судячи з релізу, вирішили не порушувати, обмежившись попередженням про "неприпустимість дій, що підпадають під статті КК "Державна зрада" і "Шпигунство".

Всі затримані визнали, що створювали загрозу безпеці Росії, і "відмовилися від здійснення подібних дій у подальшому". Повідомляється, що один з них раніше притягувався до відповідальності за державну зраду. Чи був засуджений, невідомо.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня Служба безпеки України заявила про викриття чиновника секретаріату Кабміну, який діяв в інтересах спецслужб РФ. Правоохоронці встановили, що він був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.