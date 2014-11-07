З полону у Лівії звільнено двох українських лікарів

20:58, 07 листопада 2014
Політика
0 0

Звільнені двоє українських лікарів, які перебували в полоні в Лівії.

REUTERS

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в "Твіттері".

Читайте такожУ Лівії викрали двох громадян України

"Великими зусиллями звільнили в Лівії двох українських лікарів, яких викрали ще у вересні. Вони вже в безпечному місті", - написав минитср.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter