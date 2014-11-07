З полону у Лівії звільнено двох українських лікарів

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін на своїй сторінці в "Твіттері".

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"Великими зусиллями звільнили в Лівії двох українських лікарів, яких викрали ще у вересні. Вони вже в безпечному місті", - написав минитср.