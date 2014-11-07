США стурбовані переміщенням військ РФ на територію України

Про це заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі на брифінгу у Вашингтоні. Представник Держдепартаменту повідомила, що в США бачили повідомлення про те, що Росія перекинула в Україну важку артилерію, у тому числі танки Т-64 і гаубиці.

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При цьому вона зазначила, що в Держдепартаменті поки ще немає незалежного підтвердження цієї інформації, але якщо це буде підтверджено, то "США засуджують це вторгнення на українську територію".

"Це буде ще одним грубим порушенням мінських домовленостей, які були підписані Росією і сепаратистами", -сказала вона.

В зв'язку з цим вона знову підкреслила, що США продовжують закликати Росію і сепаратистів негайно і повністю виконувати всі положення мінських домовленостей.