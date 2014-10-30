США не бачать логіки у звинуваченнях проти Савченко

У зв'язку з цим прес-секретар Держдепартаменту США Джен Псакі висловила стурбованість у зв'язку з рішенням російського суду залишити Надію Савченко під вартою ще на кілька місяців, повідомляє ZN.UA з посиланням на офіційний сайт відомства.

При цьому вона підкреслила, що твердження російського суду, нібито льотчиця Савченко незаконним чином перетнула кордон Росії "є обурливими і суперечать логіці".

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Псакі назвала рішення російського суду залишити українську льотчицю під вартою до 13 лютого порушенням зобов'язань Росії в рамках Мінської угоди.

"Ми закликаємо Росію негайно звільнити її", - заключаила речник Державного департаменту США.