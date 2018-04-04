Завтра Савченко має пройти експертизу на поліграфі

Адвокати й досі не отримали матеріали провадження для ознайомлення, зазначили у Савченко.

Завтра, 5 квітня, позафракційного народного депутата Верховної Ради України Надію Савченко мають доставити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа.

Про це на її сторінці у Facebook повідомила прес-секретар депутата Тетяна Проторченко.

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«Завтра, 05.04.2018р. о 10:00 Надію Савченко мають доставити до КНДІСЕ (Київській науково-дослідний інститут судових експертиз) за адресою, Смоленьска, 6 для проведення психофізіологічної експертизи із застосуванням поліграфа. Адвокати й досі не отримали матеріали провадження для ознайомлення, а тому не можуть ні проконтролювати, ні сформулювати питання для об'єктивного дослідження», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Савченко та керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі та вбити керівництво держави, а також захопити будівлю парламенту.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається втікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України

29 березня 2018 року Апеляційний суд Києва відмовився задовольнити скаргу адвокатів Савченко на рішення суду першої інстанції про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.