Місія ОБСЄ припинила роботу своїх безпілотників через терористів

Про це йдеться у звіті спостережної місії, яку вони оприлюднили на сайті. За даними фахівців ОБСЄ, такі перешкоди можуть завдавати тільки за допомогою спеціального військового обладнання. У звіті зазначається, що терористи також намагалися обстріляти безпілотники, повідомляє 5 канал.

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Один із таких нападів стався 3 листопада, коли апарат летів над захопленою терористами територією в Чермалику за 40 кілометрів на північний схід від Маріуполя. Тоді фахівці ОБСЄ помітити, як з боку Росії терористам перевантажували ручні зенітні комплекси.