ЦВК зареєструвала скандального екс-міністра юстиції Зварича депутатом від БПП

Роман Зварич обіймав посаду міністра юстиції в урядах Юлії Тимошенко та Віктора Януковича.

Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Романа Зварича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комісії.

«Розглянувши відповідні документи, комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Зварича Р.М., 1953 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку партії "Блок Петра Порошенка" під № 82», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за часів президентства Віктора Ющенка Роман Зварич обіймав посаду Міністра Юстиції в урядах Юлії Тимошенко (лютий – жовтень 2005 року) та Віктора Януковича (Серпень — жовтень 2006 року). Крім того, Зварич був депутатом трьох скликань.

Навесні 2005 року навколо Зварича вибухнув «дипломний» скандал - з’ясувалося що він, маючи громадянство США, до свого призначення в уряд України ніколи не значився професором Колумбійського університету, не мав докторського ступеню та навіть диплому магістра Колумбійського університету, як це вказувалося в його біографії.

Попри те, що ця інформація набула значного резонансу, Зварич продовжував працювати в уряді.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада призначила 9 членів Рахункової палати України.

Членами Рахункової палати стали Віктор Богун, Андрій Дідик, Ірина Іванова, Андрій Майснер, Василь Невідомий, Цезар Огонь, Валерій Пацкан, Олександр Яременко та Ігор Яремчук. Пацкана було обрано головою Рахункової палати.

Також 15 березня ВР призначила Людмилу Денісову на посаду уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

20 березня Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Романа Зварича, включеного до виборчого списку БПП, та Михайла Побочіх від «Народного фронту».