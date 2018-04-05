Тимошенко здивувала новим образом у Раді (фото)

Леді Ю зачіску залишила незмінною, та зі стилем одягу вирішила поекспериментувати.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко з'явилася у четвер, 5 квітня, на засідання Верховної Ради у піджаку в стилі мілітарі.

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У новому образі вона виступила під час розгляду законопроектів про нацбезпеку, та змінювати зачіску не стала - заплела традиційну косу.

Також на вбрання Тимошенко на своїй сторінці у Facebook звернув увагу користувач Дмитро Гейко.

"Бабу Юлю на френчі потягнуло, дуже симптоматично. Навіть у Коби (радянського диктатора Йосипа Сталіна - Ред.) з Кімом (лідером КНДР Кім Чен Ином - Ред.) не було з лампасами на рукавах", - написав він.

У коментарях під його постом дописники пишуть: "Ну, як фюрер", "Готується воювати за президентське крісло", "Бойова".

Як повідомляв УНІАН, лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко заскочили у цікавій позі за трибуною у Раді. Курйозний момент спіймав фотограф видання "Букви" Богдан Бортаков й опублікував його на своїй сторінці у Facebook.