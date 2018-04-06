У Кабміні пояснили, чому договір про дружбу з РФ досі чинний

Українська сторона використовує договір про дружбу з Росією у судових позовах проти Москви, бо там вона повністю визнає територіальну цілісність України.

У Кабінеті міністрів пояснили, чому договір про дружбу і співробітництво з Росією досі функціонує.

Про це розповіла в ефірі "5 каналу" віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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На запитання ведучого, чи справді Україна має визначитися до осені, чи продовжувати цю угоду чи ні, оскільки в листопаді спливає час дії цієї угоди, Климпуш-Цинцадзе сказала: "Це поновлення цієї дискусії, вона йде вже досить довгий час практично з початку агресії РФ на Україну. Ми розуміємо, що ми зараз використовуємо базу, яку ми можемо використовувати в наших судових позовах проти РФ якраз посилаючись, зокрема, не тільки на порушення міжнародних багатосторонніх угод з боку РФ, а безпосередньо порушення двосторонньої угоди – так званого великого договору між Україною і Росією. Акт про дружбу і співробітництво, що до цього часу чинний, саме тому, що там Росія визнає повністю нашу територіальну цілісність і Росія там зобов'язується не нападати на українську державу, і це є пряме порушення – ця поведінка РФ протягом цих чотирьох років".

«Очевидно, що час його спливає. Він має бути або автоматично поновлений, якщо сторони дійдуть такої згоди, очевидно, що це є така чергова точка "Че", точка кульмінації, коли необхідно буде, по-перше, сказати "досить", по-друге – зрозуміти, що тут може бути серйозна гра РФ і вона теж зможе зманіпулювати тим, як вона поводиться з точки зору цієї угоди… Коли працювала в парламенті, я пропонувала скасувати окремі статті в цій угоді, і це було можливо… Є різні механізми, є різні способи, якими можна діяти, і зараз, очевидно, і наші дипломати, і юристи, вони оцінюють ризики і можливості того, в який спосіб можна буде діяти», – сказала політик.