"Хвороба в головах": віце-прем'єрку обурила прикраса для великодніх яєць у вигляді матрьошки (фото)
10:47, 06 квітня 2018Суспільство
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Продукцію, яка спричинила «моральний удар», віце-прем'єр-міністр знайшла в одному з магазинів.
Етикетка для оздоблення яєць, яку виявила урядовець / фото Іванна Климпуш-Цинцадзе, Facebook
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе звернула увагу на етикетку для оздоблення великодніх яєць у російському стилі – у вигляді матрьошки.
Як написала політик на своїй сторінці у Facebook, продукцію, яка спричинила «моральний удар», вона знайшла в одному з магазинів.
«Держава цьому точно не може запобігти - хвороба в головах...», – пише урядовець.
фото Іванна Климпуш-Цинцадзе, Facebook
Климпуш-Цинцадзе розмістила також фото із зазначенням виробника. «Буду вдячна за поради, який може бути вжитий механізм, що не дасть можливості таким речам траплятися в подальшому», – написала вона.
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