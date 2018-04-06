"Хвороба в головах": віце-прем'єрку обурила прикраса для великодніх яєць у вигляді матрьошки (фото)

10:47, 06 квітня 2018
Суспільство
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Етикетка для оздоблення яєць, яку виявила урядовець / фото Іванна Климпуш-Цинцадзе, Facebook

Як написала політик на своїй сторінці у Facebook, продукцію, яка спричинила «моральний удар», вона знайшла в одному з магазинів.

«Держава цьому точно не може запобігти - хвороба в головах...», – пише урядовець.

фото Іванна Климпуш-Цинцадзе, Facebook

Климпуш-Цинцадзе розмістила також фото із зазначенням виробника. «Буду вдячна за поради, який може бути вжитий механізм, що не дасть можливості таким речам траплятися в подальшому», – написала вона.

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Теги: #Климпуш-Цинцадзе#Великдень