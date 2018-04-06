"Хвороба в головах": віце-прем'єрку обурила прикраса для великодніх яєць у вигляді матрьошки (фото)

Продукцію, яка спричинила «моральний удар», віце-прем'єр-міністр знайшла в одному з магазинів.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе звернула увагу на етикетку для оздоблення великодніх яєць у російському стилі – у вигляді матрьошки.

Як написала політик на своїй сторінці у Facebook, продукцію, яка спричинила «моральний удар», вона знайшла в одному з магазинів.

«Держава цьому точно не може запобігти - хвороба в головах...», – пише урядовець.

Климпуш-Цинцадзе розмістила також фото із зазначенням виробника. «Буду вдячна за поради, який може бути вжитий механізм, що не дасть можливості таким речам траплятися в подальшому», – написала вона.