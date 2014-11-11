Росія відновила роботу свого військового аеродрому поблизу Новоазовська
11:11, 11 листопада 2014Політика
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Зафіксовано функціонування військового аеродрому поблизу н. п. Таганрог (Ростовська обл., РФ), раніше не використовуваного.
За добу аеродром в Таганрозі прийняв 20 літаків / Google Maps
Про це повідомляє Дмитро Тимчук.
Допис by Dmitry Tymchuk.
Протягом останніх діб аеродром прийняв не менше 20 транспортних літаків з особовим складом та озброєнням підрозділів російської армії.
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За його словами, продовжується перекидання особового складу та військової техніки ЗС РФ в прикордонні райони Росії поблизу держкордону з Україною. Зокрема, йде перекидання підрозділів за напрямом н. п. Новоазовськ.
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