Росія відновила роботу свого військового аеродрому поблизу Новоазовська

Про це повідомляє Дмитро Тимчук.

Протягом останніх діб аеродром прийняв не менше 20 транспортних літаків з особовим складом та озброєнням підрозділів російської армії.

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За його словами, продовжується перекидання особового складу та військової техніки ЗС РФ в прикордонні райони Росії поблизу держкордону з Україною. Зокрема, йде перекидання підрозділів за напрямом н. п. Новоазовськ.