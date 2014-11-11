Віце-президент США Байден 21 листопада прибуде в Україну

Як повідомили в прес-службі президента, про це глава держави Петро Порошенко і Джозеф Байден домовилися в ході телефонних консультацій.

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Сторони також обговорили ситуацію на Донбасі і зійшлися на думці, що реалізації мінських домовленостей немає, що в свою чергу призводить до ескалації ситуації.

Співрозмовники висловили особливу стурбованість у зв'язку з переміщенням численних колон з важкою військовою технікою з боку російського кордону, що підриває процес мирного врегулювання конфлікту.

Також Петро Порошенко і Джозеф Байден скоординували позиції на міжнародній арені напередодні саміту G-20 в австралійському Брісбені.