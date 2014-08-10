США підтримали ідею Порошенка про міжнародну допомогу для Луганська

Президент України Петро Порошенко у ході телефонної розмови з віце-президентом США Джозефом Байденом повідомив про свою ініціативу надання української та залучення міжнародної гуманітарної допомоги для Луганська під егідою Міжнародного Комітету Червоного Хреста, а також запропонував США долучитися до неї.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

Згідно з повідомленням, "Джозеф Байден висловив підтримку зусиллям України налагодити гуманітарну допомогу в чіткій відповідності із міжнародним правом та законодавством України, а саме, принципам виключення жодного іноземного військового супроводу місії, проходження вантажів через підконтрольні Україні пункти пропуску на кордоні та багатосторонній формат, зокрема за участю США".

Байден також дав високу оцінку послідовності кроків Президента України з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель повідомив, що за результатами переговорів з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером та іншими міжнародними партнерами розглядається можливість направлення гуманітарної місії до Луганська. «Ми готові прийняти гуманітарну допомогу, але якщо ця місія буде міжнародною, без усякого військового супроводу, яка надійде виключно через пункти пропуску на кордоні, що контролюються українськими прикордонниками та у супроводі українських військових для забезпечення безпеки місії», - наголосив президент.

Меркель зазначила, що Німеччина, як і її союзники, дотримується чіткої позиції, що будь-яка гуманітарна місія повинна спрямовуватися виключно у відповідності з міжнародним правом, а саме тільки через канали ООН або Червоного Хреста і тільки за узгодженням з українською стороною. «Наша позиція чітка - будь-яке вторгнення, навіть якщо воно називається гуманітарним, є вторгненням, і це червона лінія, яку жодна держава не може перетинати», - заявила канцлер Німеччини.

Раніше заступник голови адміністрації президента Валерій Чалий розповів у ефірі одного з телеканалів, що "планувалася дуже серйозна провокація з боку РФ, яка могла вже в ніч на 9 серпня привести до зовсім непередбачуваних подій і ескалації загрози". "У бік українського кордону рухався величезний конвой, який супроводжувався військовими і технікою РФ, начебто за погодженням з комітетом Червоного хреста. Повинна була увійти гуманітарна колона з миротворчими силами, очевидно щоб спровокувати повномасштабний конфлікт", - розповів він.

У самому ж Червоному хресті спростували заяви Росії, що це було погоджено з комітетом.