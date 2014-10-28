Байден - Порошенку: Проведення виборів у такий непростий для країни час викликає захоплення

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Віце-Президентом США Джозефом Байденом.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Віце-Президент США високо оцінив дії Президента України, які забезпечили демократичність виборів до Верховної Ради.

"Він (Джозеф Байден )наголосив, що рішення провести вибори у такий непростий для країни час викликає захоплення. Віце-Президент також додав, що Україна потребує реформ і ця робота попереду", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБайден відвідає Україну в середині листопада - Білий дім

Петро Порошенко подякував США та особисто Джозефу Байдену за підтримку України. Глава держави відзначив важливість заяви Президента США Барака Обами щодо успішного проведення парламентських виборів в Україні. Президент Порошенко також повідомив, що його подальші зусилля будуть зосереджені на мирному процесі та сприянні реформам.

Співрозмовники також обговорили візит Віце-Президента США до України, який заплановано на другу половину листопада. Петро Порошенко та Джозеф Байден висловили сподівання щодо продуктивного діалогу задля мирного процесу на Донбасі, сприяння реформам в Україні, економічної допомоги та співпраці України із МВФ.