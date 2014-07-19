Байден: США мають чіткі докази, що «Боїнг» збили бойовики

У американської сторони є чіткі докази, що ракетний постріл по літаку Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур, був здійснений з території, яка повністю контролюється підтримуваними Росією бойовиками.

Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави.

Також Байден і Порошенко обговорили результати екстреного засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з катастрофою літака. Президент України висловив вдячність за послідовну підтримку Сполученими Штатами України.

Співрозмовники домовились, що подальша координація міжнародних зусиль є важливим елементом для боротьби з тероризмом та подолання нових викликів, з якими сьогодні зіткнулись Україна і весь світ, поінформували в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

На борту літака перебували 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.