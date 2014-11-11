Віце-президент США Байден вимагає від Росії "стриманості" щодо України

Таку заяву він зробив після нещодавніх повідомлень про колони військової техніки, які увійшли на Донбас з боку Росії. "Росія має дотримувалася своїх зобов'язань відповідно до мінських домовленостей", ідеться в заяві Білого дому, передає DW.DE.

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Крім цього, віце-президент США закликав до якнайшвидшого укладення коаліційної угоди, аби надати можливість українському уряду імплементувати реформи та виконати інші зобов'язання, взяті перед українським народом на парламентських виборах 26 жовтня.

Між тим, речниця державного департаменту США Джен Псакі заявила, що якщо Росія розпалюватиме конфлікт в Україні, ціна за таку поведінку зростатиме. "Немає жодного виправдання постійним порушенням мінських домовленостей з боку Росії та її ставлеників", - сказала вона.