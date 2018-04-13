Заступник генсека НАТО Геттемюллер: вступ України до НАТО і ЄС – цілком реалістичні цілі

Заступник генсека НАТО порадила Україні зосереджувати увагу на реформах "в перших рядах і в центрі".

Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер вважає цілком реалістичними цілями для України вступ до НАТО і ЄС. Про це вона сказала під час 11-го Київського Безпекового Форуму, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Про це йдеться у повідомленні на сайті форуму.

«Не так вже й ідеалістично для України мати євроатлантичні прагнення, бажати вступити до Європейського Союзу і НАТО. Я вважаю, що це дуже важливі і реалістичні цілі. Але я не буду приховувати від вас, що до того як ви будете готові до вступу в НАТО, доведеться виконати дуже важку роботу», - підкреслила вона.

За словами Гетемюллер, зокрема, Україні треба реформувати оборонні інституції, включаючи Міністерство внутрішніх справ, і провести інші реформи.

Щорічний міжнародний захід «Київський Безпековий Форум», започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році, є платформою для дебатів із найактуальніших питань безпеки в Європі та Чорноморському регіоні. Метою Форуму є посилення співробітництва у сфері безпеки між Європейським союзом та Чорноморським регіоном, підвищення рівня обізнаності про розвиток безпеки серед ключових гравців, посилення ролі незалежних та неурядових факторів у вирішенні безпекових проблем в Європі.

Захід проводиться за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні, Фонду Маршала, Фонду Віктора Пінчука, Королівського інституту міжнародних відносин «Chatham House» (Велика Британія), та Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.