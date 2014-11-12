Бойовики переодягаються у форму бійців «Айдара» і готують провокації - РНБО
14:09, 12 листопада 2014Політика
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Бойовики в Луганську перевдягаються у форму бійців батальйону «Айдару» і готують провокації.
Бойовики перевдягаються в українську форму / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На Луганському напрямку бойовики більше десяти разів застосували РСЗВ БМ-21 «Град» та міномети», - сказав він, додавши, що, «за оперативною інформацією, в Луганську бойовики перевдягаються в українську форму з розпізнавальними знаками батальйону «Айдар» для здійснення провокацій та диверсій».
Раніше повідомлялось, що сили Антитерористичної операції відбили танкову атаку терористів біля села Майорське, при цьому ворог зазнав втрат.
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