Бойовики переодягаються у форму бійців «Айдара» і готують провокації - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«На Луганському напрямку бойовики більше десяти разів застосували РСЗВ БМ-21 «Град» та міномети», - сказав він, додавши, що, «за оперативною інформацією, в Луганську бойовики перевдягаються в українську форму з розпізнавальними знаками батальйону «Айдар» для здійснення провокацій та диверсій».

Раніше повідомлялось, що сили Антитерористичної операції відбили танкову атаку терористів біля села Майорське, при цьому ворог зазнав втрат.