Силовики відбили танкову атаку під Майорським, бойовики зазнали втрат (мапа АТО)

13:57, 12 листопада 2014
Політика
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Сили Антитерористичної операції відбили танкову атаку терористів біля села Майорське, ворог зазнав втрат.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожБійці АТО потрапили у засідку на Луганщині«На дебальцевському напрямку тривають вогневі сутички із застосуванням стрілецької зброї та мінометів», - зазначив він.

«Біля населених пунктів Зайцеве та Неліпівка терористи обстріляли наші позиції з "Градів" та мінометів. Біля села Майорське сили АТО відбили танкову атаку, терористи понесли втрати», - наголосив Лисенко.

Ситуація в зоні АТО станом на 12 листопада / rnbo.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, бойовики вранці обстріляли блокпост сил АТО в північно-західному напрямку від Маріуполя. Один прикордонник дістав поранення.

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